Covid, ai punti tampone di Lodi e Codogno arriva l'esercito

Afp

Tra mercoledì e giovedì arriverà l'esercito in aiuto ai punti tampone di Lodi e Codogno. In particolare, saranno inviate due squadre, come ha anticipato il colonnello Fabio Zullino, comandante del Centro ospedaliero militare di Milano, di sette militari ciascuna: una per Lodi e l'altra per Codogno. Allestiranno strutture mobili e aiuteranno anche nella gestione degli arrivi ai punti tampone.