Corteo No Green pass, quattro persone fermate a corteo Milano

Ansa

E' al vaglio per il deferimento all'autorità giudiziaria o per eventuale arresto la posizione di quattro manifestanti fermati dalla polizia alla marcia di protesta non autorizzata dei "No green pass" milanesi. La manifestazione si è svolta fino alla tarda serata di sabato nel centro della città senza dar luogo ad incidenti come quelli accaduti a Roma. I fermi sono maturati in occasione di sporadici contatti tra manifestanti e forze dell'ordine.