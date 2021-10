Corteo no Green pass a Milano: tra i denunciati anche un ex brigatista

Ansa

Tra i denunciati per il corteo No Green pass di sabato a Milano c'è anche l'ex brigatista rosso Paolo Ferrari, 76 anni, scarcerato nel 2004. Denunciato anche Alessandro Limido, 42enne , tra i fondatori e capo della Comunità militante dei Dodici Raggi, già sotto inchiesta per ricostituzione del partito fascista. L'unico arrestato, per resistenza a pubblico ufficiale, è un egiziano di 22 anni, già condannato per reati comuni.