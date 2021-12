Corteo No Green pass a Milano: 7 denunce e 30 ordini di allontanamento

Ansa

Sette persone denunciate per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità e, in totale, 202 persone identificate. E' il bilancio del ventesimo sabato di proteste dei No Green Pass a Milano, che nel tardo pomeriggio ha visto qualche momento di tensione in piazza Duomo e il blocco di una manifestazione non autorizzata. Emessi anche 30 ordini di allontanamento e 4 avvisi di avvio del procedimento relativo al Daspo urbano.