Corteo No Green pass, a Milano 60 identificati e 10 denunciati

Ansa

A Milano sono almeno 60 le persone identificate e dieci sono state accompagnate in Questura per essere denunciate, dopo il corteo dei No green pass ha terminato la marcia a circa 600 metri dalla Camera del lavoro. I manifestanti, dopo le 21, orario per cui la prescrizione della Questura prevedeva la fine del corteo, si sono trovati la strada bloccata dalle forze dell'ordine ai quattro lati, con la possibilità di uscire mostrando i documenti.