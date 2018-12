Corsico, il pandoro a mensa non è per tutti: negato ai bimbi che non pagano il servizio

Quella fetta di pandoro, secondo le intenzioni dell'amministrazione comunale di Corsico (Milano), andava distribuita a tutti, nessuno escluso. Nella realtà i bimbi delle scuole cittadine che non usufruiscono del servizio mensa e che si portano da casa un panino non hanno beneficiato del dolce omaggio, distribuito invece ai loro compagni a fine pasto. La vicenda ha suscitato grande scalpore tra mamme e papà. Sono rimasti a bocca asciutta, infatti, per lo più i piccoli non ammessi alla refezione scolastica perché i genitori morosi non hanno regolarizzato i pagamenti. Ma l'assessore alla Pubblica Istruzione Fabio Raimondo ha chiarito. "Si è trattato di un disguido interno", ha spiegato a Il Giorno.