Coronavirus, verbale Cts 3 marzo: proposta zona rossa Alzano e Nembro

Sono arrivati nei comuni di Codogno (Lodi) e Alzano e Nembro (Bergamo) le sedie e i banchi monoposto necessari alla riapertura in sicurezza delle scuole, prevista per il 14 settembre. Il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, ha scelto di cominciare dagli "istituti scolastici dei tre Paesi così duramente colpiti dalla pandemia".

Che fosse una situazione con grandi cambiamenti repentini lo si evince leggendo il verbale del 26 febbraio quando invece il Comitato tecnico scientifico non riteneva ci fossero le condizioni per l'estensione delle restrizioni al movimento delle persone a nuove aree oltre ai 10 Comuni indicati come zona rossa dal Dpcm del 23 febbraio. Cinque giorni prima lo stesso Cts parlando del caso Lombardia parlava di focolaio contenuto: "Si prende atto della segnalazione proveniente dalla Regione Lombardia di casi sporadici in via di conferma". E' un passaggio del verbale del Comitato tecnico scientifico del 21 febbraio. "Considerata che, sulla base del rapporto di Regione Lombardia, il Cts identifica il caso lombardo come il caso 0 a livello paese (ossia Mattia, il paziente di Codogno ricoverato in gravi condizioni in ospedale, ndr.) e lo classifica al momento come un focolaio contenuto", si legge ancora nel verbale. Il Cts tuttavia consiglia limitazioni alla mobilità delle persone e la chiusura delle scuole.

Chiusura totale scuole? Funziona solo se prolungata - Richiesto di un parere dal ministro della Salute sull'opportunità di "chiudere le scuole di ogni ordine e grado sull'intero territorio nazionale", il Cts il 4 marzo mette a verbale che "le scelte di chiusura dovrebbero essere proporzionali alla diffusione dell'infezione virale" e che "non esistono attualmente dati che indirizzino inconfutabilmente sull'utilità di chiusura delle scuole indipendentemente dalla situazione epidemiologica locale. Alcuni modelli predittivi indicano che la chiusura delle scuole potrebbe garantire una limitata riduzione nella diffusione dell'infezione virale. Vi è consenso tra gli addetti ai lavori che un'eventuale chiusura delle scuole è stimata essere efficace solo se di durata prolungata". "Queste considerazioni tecniche - si precisa - sono solo una parte delle valutazioni rispetto alle quali formulare le scelte decisionali sull'argomento". Il 5 marzo, il giorno dopo, il verbale riporta che "il Cts ribadisce che il testo elaborato nella giornata di ieri, in riferimento alla sospensione delle attivita' didattiche, non è in alcun modo in disaccordo con la decisione di sospensione presa dal Consiglio dei ministri".

Cts: "Piano anti-epidemia resti riservato" - "Circa il 'Piano di organizzazione della risposta dell'Italia in caso di epidemia' il Cts concorda di adottarlo nella versione finale; il piano sarà sottoscritto da tutti coloro che hanno contribuito al lavoro di ricerca, sarà successivamente validato dal Cts e presentato attraverso il coordinatore degli interventi (...) dott. Angelo Borrelli all'on.ministro Roberto Speranza. Il Cts sottolinea la necessità di mantenere 'riservato' il contenuto del piano". E' quanto si legge nel verbale della riunione del Comitato tecnico scientifico (Cts) del 2 marzo scorso, pubblicato sul sito della Protezione civile.