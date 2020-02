Coronavirus, un caso positivo a Cremona: è il 16esimo in Lombardia

Un nuovo caso di positività al coronavirus è stato registrato in Lombardia. E' il 16esimo nella Regione e il 18esimo accertato in tutta Italia, compreso il 78enne morto venerdì sera in Veneto. Secondo quanto si apprende da fonti ospedaliere, il nuovo positivo al virus è un paziente ricoverato da qualche giorno all'ospedale di Cremona.