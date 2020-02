Coronavirus, svaligiata e vandalizzata a Milano una scuola elementare

I ladri, una volta scattato l'allarme alle 22:30, sono scappati in tempo, prima che arrivassero le guardie giurate. Inutile il tentativo di forzare la porta blindata all'interno dell'istituto, al di là della quale c'erano i preziosi computer usati da insegnanti e studenti.

Probabilmente er questo motivo, visto il magrissimo bottino, (il pc della preside in segreteria e le monetine delle macchinette), i ladri si sono trasformati in vandali, devastando i locali che custodivano documenti e faldoni, sparsi ovunque sul pavimento. "Forse si sono sfogati buttando tutto all'aria - afferma la preside Antonella Caleffi - cui è stato rubato il computer. Almeno le aule non sono state devastate".