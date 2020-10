Coronavirus, Speranza: "Ok all'ipotesi di misure restrittive in Lombardia"

LaPresse

"Sono d'accordo sull'ipotesi di misure più restrittive in Lombardia. Ho sentito il presidente Fontana e il sindaco Sala e lavoreremo assieme in tal senso nelle prossime ore". Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo la richiesta della Regione al governo per istituire un coprifuoco dalle 23 alle 5 a partire da giovedì sera.