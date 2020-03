Coronavirus, sindaco Alzano: "Serviva la zona rossa come detto dall'Iss"

Camillo Bertocchi, sindaco di Alzano Lombardo, comune della Bergamasca tra i più in difficoltà per l'emergenza coronavirus, ribadisce che sarebbe servita la creazione di una zona rossa, come confermato dall'Iss, "adottando anche le contromisure di natura economica per limitare l'impatto sulle imprese". Il sindaco aggiunge di aver appreso "solo ora che c'era un parere scientifico. Poi ci spiegheranno perché non l'hanno seguito", conclude.