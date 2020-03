Coronavirus, salta definitivamente il Salone del Mobile di Milano

Dopo un rinvio da aprile a giugno, salta definitivamente l'edizione 2020 del Salone del Mobile di Milano. "Si tratta di una decisione dolorosissima, prima di tutto per il contesto drammatico in cui avviene, con il Covid-19 che ha messo in ginocchio la Lombardia, l'Italia e non solo, in secondo luogo perché rinviamo di un anno la manifestazione del design più importante al mondo", ha spiegato il presidente di FederlegnoArredo, Emanuele Orsini.