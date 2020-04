Coronavirus, ricoverati in terapia intensiva scesi sotto mille in Lombardia

In Lombardia nelle ultime 24 ore si sono registrati 243 nuovi decessi legati al coronavirus, che portano il totale a 11.851. Come comunicato dal governatore Attilio Fontana, i positivi sono ora 66.135, 1.041 in più. Diminuisce il numero di ricoverati negli ospedali lombardi per Covid-19: sono infatti 790 meno di giovedì. In particolare calano ancora i ricoveri in terapia intensiva: ad oggi sono 971, 61 in meno. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui