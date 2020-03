Coronavirus, Prefettura Milano dispone impiego Esercito: 114 soldati

Con la rimodulazione dei servizi, decisa in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, secondo le indicazioni del ministro dell'Interno, 114 unità di militari dell'Esercito di Strade Sicure verranno impiegate direttamente nel controllo delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19. Lo fa sapere la Prefettura di Milano. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui