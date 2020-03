Coronavirus, Prefettura di Milano: 12mila controlli, 286 sanzioni

Sono stati 12.381 i controlli delle forze dell'ordine effettuati lunedì a Milano, con l'obiettivo di monitorare il rispetto della normativa per contrastare la diffusione del coronavirus. Sono state controllate 9.563 persone e e 2.818 esercizi commerciali. Lo ha reso noto la Prefettura, Le sanzioni sono scattate per 286 persone; denunciati per false attestazioni 3 cittadini. Denunciati anche due titolari di esercizi commerciali.