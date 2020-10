Coronavirus, positivo il tenore del Teatro alla Scala Francesco Meli

wwf

"Cari amici, vi comunico che sono risultato positivo al Covid e che pertanto non canterò all'ultimo concerto di Aida alla Scala". Lo scrive su Facebook il tenore Francesco Meli, impegnato nel ruolo di Radames nell'opera in forma concerto in scena al Piermarini. "Vi rassicuro tutti, sono asintomatico e mi sento bene - aggiunge - trascorrerò la quarantena nella mia casa di Genova, attenendomi rigorosamente ai protocolli sanitari".