Coronavirus, positivo al test: non sale sul volo Linate-Roma

E' risultato positivo al test rapido del coronavirus un viaggiatore che doveva imbarcarsi sul volo Covid-free di Alitalia delle 10 da Milano Linate a Roma. Lo riferiscono fonti aeroportuali. Il passeggero, che era arrivato per tempo per sottoporsi al test ed era asintomatico, ha effettuato il tampone ed è tornato a casa in isolamento.