Coronavirus, nessuna vittima a Cremona: non succedeva da 73 giorni

A Cremona non si sono registrate nuove vittime di coronavirus: non succedeva da 73 giorni. Il prefetto Vito Danilo Gagliardi ha richiesto controlli attenti nelle aree verdi, in cui si sono riversati in tanti. Per questo motivo è stato convocato il comitato delle forze dell'ordine e dei sindaci della Provincia "per chiedere controlli straordinari e mirati per evitare assembramenti. Chiederò massima severità", ha affermato Gagliardi. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui