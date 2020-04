Coronavirus, Michel (Ue): videoconferenza leader Ue il 23 aprile per road map

"Convocherò la videoconferenza del Consiglio europeo per il 23 aprile". Lo ha annunciato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, su Twitter. "Con la presidente von der Leyen - ha spiegato - lavoriamo a una roadmap e a un piano d'azione per assicurare il benessere degli europei e per riportare l'Ue a una crescita basata sulla strategia green e digitale".