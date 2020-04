Coronavirus, mascherine della Regione Lombardia: "Arrivate e finite in un giorno"

Le mascherine fornite dalla Regione Lombardia sono arrivate nelle farmacie di Milano. "Sono finite in un giorno", spiega una farmacista di uno dei punti vendita in corso Buenos Aires ai microfoni di "Mattino Cinque". "Ne sono arrivate 100 - continua - e sono destinate alle categorie fragili quindi tutte le persone che hanno esenzioni soprattutto per reddito e patologia".

La scarsità di presidi protettivi continua, ma è possibile disinfettare e riutilizzare le stesse mascherine. "Mattino Cinque" spiega come insieme all'aiuto di un'altra farmacista, Elena Pontarollo, che lo fa con un video messaggio. "Abbiamo bisogno di alcol rosso denaturato e un contenitore con coperchio". Per Pontarollo basta immergere l'alcol sul fondo del recipiente, chiudere il contenitore e fissare la mascherina al coperchio. "In questo modo l'alcol evaporando - conclude la farmacista - andrà a sterilizzare il dispositivo senza bagnarlo".