Coronavirus, Lombardia proroga obbligo mascherine al chiuso fino al 15 ottobre

In Lombardia sarà obbligatorio, fino a giovedì 15 ottobre, usare la mascherina al chiuso, mentre all'aperto soltanto nel caso in cui non sia possibile garantire il distanziamento fisico. E' quanto stabilito da una nuova ordinanza della Regione. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni e le persone con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.