Coronavirus Lombardia, Gallera: 8.905 decessi, +249 in 24 ore

"In Lombardia ci sono 50.455 positivi per il coronavirus, +1.337 rispetto a ieri". Lo ha detto l'assessore al Welfare Giulio Gallera. "Sono solo 7 ricoverati in più, mentre 14.798 persone sono in isolamento a casa. I decessi dall'inizio dell'epidemia sono 8.905, +249 in 24 ore", ha sottolineato Gallera. "A Milano la situazione si deve ancora stabilizzare, serve uno sforzo". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui