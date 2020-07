Coronavirus, lo sfogo di un infermiere di Cremona sui social: "Ci risiamo, nuovi ricoveri" 

"Ci risiamo. Abbiamo ricominciato a ricoverare pazienti Covid con gravi insufficienze respiratorie. Per ora la cosa è limitata, ma il coronavirus fa quello che deve: infetta nuovi ospiti per sopravvivere". E' lo sfogo social di Luca Alini, infermiere di Cremona. "Noi esseri umani facciamo finta che non esista e qualcuno pensa non sia mai esistito. Ma il virus esiste, non è sparito e sta mietendo ancora vittime", ha scritto.