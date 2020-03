Coronavirus, Iss: "Rispettare le norme o il contagio non si ferma"

Silvio Brusaferro, direttore dell'Istituto superiore di sanità, ha ribadito la necessità di "rispettare tassativamente le misure prese dal governo" in merito all'emergenza coronavirus, altrimenti "non saremo in grado di allentare il contagio", ha detto. "E' un segnale forte per dire che non abbiamo ancora preso sufficientemente sul serio il pericolo. Ci sono ancora situazioni dove con la scusa di fare due passi si fanno assembramenti", ha concluso.