Coronavirus, in Lombardia 281 nuovi casi e un decesso

In Lombardia ci sono 281 nuovi casi di coronavirus (di cui 41 debolmente positivi e 11 a seguito di test sierologico) a fronte di 21.757 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore è stato registrato un decesso, per un totale che sale a 16.906. In terapia intensiva sono ricoverati 32 pazienti (+2) mentre negli altri reparti ci sono 272 persone (+8). Sono 130 in più i guariti e i dimessi. La provincia più colpita è Milano con 87 contagi di cui 42 in città.