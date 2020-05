Coronavirus, in Lombardia tamponi a 90% ospiti delle Rsa: 25% positivi

In Lombardia è stato sottoposto al tampone il 90% degli ospiti delle Rsa e il 25% è risultato positivo. Lo ha comunicato l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, sottolineando "l'azione virtuosa" della Regione per verificare lo stato del contagio nelle residenze per anziani. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui