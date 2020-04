Coronavirus, in Lombardia dato decessi più basso da un mese

Era dal 14 marzo che non si registrava un numero così basso di decessi in Lombardia: in quel giorno i morti per coronavirus erano stati 76, mentre oggi sono stati 110, meno della metà rispetto a ieri (273), quasi un terzo rispetto al 9 aprile (300). Il giorno che ha fatto registrare il maggior numero di decessi in regione è stato il 21 marzo con 546 morti.