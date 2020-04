Coronavirus: in Lombardia calano i decessi (+56), tornano a salire i casi a Milano

Sono in forte calo i decessi da coronavirus in Lombardia; le vittime sono 13.325, con un aumento di 56 nelle ultime 24 ore (ieri erano state 163). Cresce tuttavia il numero dei contagi: il totale dei positivi è 72.889, con un aumento di 920, contro i 713 di sabato. Continua a preoccupare Milano dove, dopo il calo di ieri, tornano al livello di venerdì i dati relativi al contagio: i positivi sono 18.371, con 463 nuovi casi di cui 241 a Milano città. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale.