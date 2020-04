Coronavirus, in Lombardia altri 786 positivi e 104 morti in più

Le persone positive al coronavirus in Lombardia sono in tutto 75.134. Nelle ultime 24 ore sono 786 i casi registrati, di cui 86 nella sola città di Milano (con 14.472 nuovi tamponi eseguiti). Ai 13.679 decessi totali se ne aggiungono altri 104 (mentre martedì erano stati 126). In calo per la terza settimana consecutiva i ricoverati: 621 in terapia intensiva (-21) e 7.120 negli altri reparti (-160). Sono i dati resi noti da Regione Lombardia.