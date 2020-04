Coronavirus, in Lombardia altri 200 morti e 1.073 nuovi positivi

In Lombardia ci sono 1.073 nuovi casi di coronavirus per un totale di positivi che sale a quota 70.165. Registrati, nelle ultime ore, altri 200 decessi che nel complesso diventano 12.940. Ci sono 27 persone in meno ricoverate in terapia intensiva (dove restano 790 pazienti). Aumentano i dimessi (+1.400). Sono i dati forniti dalla Regione nella consueta conferenza stampa.