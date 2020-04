Coronavirus, in Lombardia altri 1.460 positivi e 110 morti in più

In Lombardia ci sono 1.460 nuovi casi di coronavirus, 412 dei quali nella città di Milano, per un totale di positivi che sale a quota 59.052 (sabato si era registrato un aumento di 1.544 casi). La Regione ha inoltre registrato nelle ultime 24 ore 110 decessi in più (in tutto le vittime sono 10.621). Calano i ricoveri che sono arrivati a 11.969. Lo ha detto l'assessore al Welfare, Giulio Gallera.