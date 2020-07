Coronavirus, in Lombardia 98 nuovi casi e 21 decessi

In Lombardia ci sono 98 nuovi casi di coronavirus (di cui 30 a seguito di test sierologici e 36 debolmente positivi) sulla base di 9.440 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 21 decessi (che in totale salgono a 16.671). I ricoverati in terapia intensiva sono stabili a quota 41 mentre quelli non in terapia intensiva sono 241 (-36). I guariti e i dimessi sono arrivati a quota 67.610 (+188).