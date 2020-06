Coronavirus, in Lombardia 77 nuovi casi e 2 decessi

In Lombardia i nuovi casi di coronavirus sono 77, di cui 21 in seguito ai test sierologici e 32 "debolmente positivi", a fronte di 9.568 tamponi eseguiti. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 2 (per un totale da inizio emergenza che sale a 16.626) mentre i pazienti guariti e dimessi sono stati 723. I pazienti in terapia intensiva sono 43 (4 in meno di venerdì) e quelli in terapia non intensiva sono invece 415 (-86).