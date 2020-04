Coronavirus, in Lombardia 735 nuovi contagi e 163 morti

L'epidemia di coronavirus rallenta la sua forza in Lombardia: i casi di coronavirus hanno raggiunto quota 66.971, con un incremento di 735 rispetto a domenica. Secondo i dati della Regione, nelle ultime 24 ore si sono registrati 163 nuovi decessi, per un totale di 12.376 da inizio epidemia. Calano ancora i ricoveri: -204 in un giorno, con quelli in terapia intensiva che diminuiscono di 21 unità rispetto a domenica.