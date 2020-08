Coronavirus, in Lombardia 61 nuovi casi e altri 3 decessi in 24 ore

Sono 61 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia, di cui 5 debolmente positivi e nessuno a seguito di test sierologico. I tamponi effettuati sono 4.882. Tre decessi portano a 16.840 il totale complessivo delle vittime dall'inizio della pandemia. Aumentano guariti e dimessi (+38). Salgono a 13 le persone ricoverate in terapia intensiva (+1), mentre scendono a 147 quelle non in terapia intensiva (-2).