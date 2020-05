Coronavirus, in Lombardia 577 nuovi casi e altri 63 morti

In Lombardia si registrano 63 nuovi decessi per Covid-19 nelle ultime 24 ore, per un totale di 14.294 vittime. Il totale dei positivi sale a 78.105 (+577 rispetto a domenica), mentre i guariti sono 53.470, dei quali 697 nelle ultime 24 ore. Invariato il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, che restano 532, mentre calano i posti letto occupati negli altri reparti (6.414, -195). I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 7.978. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui