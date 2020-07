Coronavirus, in Lombardia 53 nuovi casi e 13 decessi

Sono 53 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia, secondo il bollettino ufficiale della Regione. Dei nuovi contagiati, 29 sono stati individuati grazie ai test sierologici e 7 sono "debolmente positivi". I decessi sono stati 13, per un totale, da inizio pandemia, di 16.713 vittime. Aumentano i guariti: (+458), mentre in terapia intensiva restano 36 persone, dato che non ha fatto segnare variazioni rispetto a ieri.