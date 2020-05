Coronavirus, in Lombardia 354 nuovi contagi e altri 38 morti

In Lombardia nelle ultime 24 ore si sono registrati 354 nuovi casi di coronavirus. Lo comunica il Pirellone, sottolineando che i tamponi eseguiti sono stati 14.078. Nella Regione ci sono state altre 38 vittime, per un totale di 16.012 decessi. Invariato il numero delle terapie intensive (173), ma tornano ad aumentare le persone ricoverate in altri reparti (+82). Gli attualmente positivi calano a 22.683 (-230). Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui