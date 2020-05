Coronavirus, in Lombardia 294 contagiati in più e altri 65 morti

In Lombardia le persone positive al coronavirus sono 85.775, con un aumento giornaliero di 294 casi (martedì l'incremento era stato di 462), di cui solo 8 a Milano città. Sono 849 i dimessi e guariti nelle ultime 24 ore (in netto aumento rispetto ai 167 del giorno precedente) mentre in terapia intensiva ci sono 13 pazienti in meno (231 in tutto). I decessi salgono a 15.662 (+65). Sono stati effettuati 11.508 tamponi.