Coronavirus, in Lombardia 252 nuovi casi e 25 morti

Sono 252 i nuovi casi positivi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia, a fronte di oltre 13mila tamponi effettuati. I morti sono stati 25, per un totale da inizio pandemia di 16.374 decessi. Diminuiscono i ricoverati, anche in terapia intensiva dove al momento si trovano 97 pazienti. A Milano città i contagiati sono stati 34.