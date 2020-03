Coronavirus, in Lombardia 25.515 contagiati e 3.905 morti (+546)

Supera quota tremila (3.095) il numero dei decessi legati al coronavirus in Lombardia. Lo ha reso noto l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, precisando che si sono registrati 546 morti in più rispetto a venerdì. I pazienti positivi sono 25.515, 3.251 in più, mentre i ricoverati sono 8.258, con un aumento di 523, a cui vanno aggiunte 1.093 persone ricoverate in terapia intensiva.

Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui