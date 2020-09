Coronavirus, in Lombardia 211 nuovi casi e 5 morti

Nelle ultime 24 ore in Lombardia si sono registrati altri 211 casi di coronavirus, di cui 25 debolmente positivi e 10 a seguito di test sierologici. I morti sono stati 5, portando così il totale delle persone che hanno perso la vita dall'inizio della pandemia a 16.922. In un solo giorno ci sono stati altri 134 guariti. Sono in crescita i ricoveri in terapia intensiva (+2, 38 in totale), diminuiscono invece quelli negli altri reparti Covid-19 (-7, 264).