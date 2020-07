Coronavirus, in Lombardia 111 nuovi casi e 3 morti

Sono 111 i nuovi casi di coronavirus segnalati in Lombardia (94.527 dall'inizio dell'emergenza) e 3 i morti in 24 ore, per un totale di 16.700. E' quanto emerge dai dati forniti dal ministero della Salute. Fra i 111 nuovi contagi, 76 risultano a seguito di test sierologici e 23 sono "debolmente positivi". Resta invariato, invece, il numero dei posti in terapia intensiva, fermo a 36.