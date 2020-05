Coronavirus, in Italia 99 decessi e 451 nuovi casi: 175 in Lombardia

Nelle ultime 24 in Italia si sono registrati 451 nuovi casi di coronavirus, 2.150 guariti e 99 decessi. Dei casi totali, 175 sono in Lombardia, dove il dato è in calo rispetto alla giornata di domenica quando si erano registrati 326 nuovi contagi. Nella Regione più colpita dall'emergenza Covid-19 i morti sono 24 e i guariti 508. Fortemente in ribasso, però, il numero dei tamponi, oggi 5.078 contro gli 11.809 di domenica.