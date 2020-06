Coronavirus, in Italia 379 nuovi casi e 53 morti nelle ultime 24 ore

Nelle ultime 24 ore in Italia i nuovi casi di coronavirus registrati sono stati 379, in aumento rispetto a ieri quando erano stati 202. I morti sono stati 53, in calo rispetto ai 71 di mercoledì. E' il numero di decessi più basso dal 2 marzo, quando se ne erano registrati 52. Calano i ricoverati, anche in terapia intensiva dove al momento si trovano 237 pazienti.