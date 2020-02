Coronavirus, il Comune di Cremona chiude tutte le scuole

Dopo il caso di contagio da coronavirus a Cremona, il Comune ha annunciato su Facebook che "in accordo con la Prefettura, in via cautelativa e preventiva rispetto alla diffusione del coronavirus sul nostro territorio, oggi le scuole di ogni ordine e grado della nostra città rimarranno chiuse". La città sta inoltre "valutando la sospensione degli eventi sportivi e delle manifestazioni legate al Carnevale".