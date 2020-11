Coronavirus, Guerini: "Per Natale niente regole, l'Italia è responsabile"

IPA

"Il Paese sta vivendo" l'emergenza coronavirus "veramente con grande responsabilità e dignità che saranno presenti in tutte le fasi che attraverseremo, anche nella fase natalizia". Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, a margine della visita a Milano nel drive-through per tamponi più grande d'Italia realizzato dall'Esercito. "Non c'è bisogno di regole da dare alle persone per vivere il Natale, lo fanno da sole".