Coronavirus, guarita l'infermiera della foto-simbolo: non vedo l'ora di lavorare

Un’infermiera, stremata, riposa con la testa appoggiata su un lenzuolo piegato e poggiato su una scrivania davanti al computer. Il tempo necessario per recuperare un poco di energie e tornare in prima linea, a combattere il coronavirus. La foto è stata scattata da un medico all'interno dell'ospedale di Cremona, uno dei più colpiti dall'emergenza, e in poche ore è diventata il simbolo della lotta al virus.

Come confermano dall'ospedale, dopo il primo tampone negativo aspetta il secondo per rientrare in ospedale. "Sto benissimo, grazie al cielo non ho nessun tipo di disturbo, a parte la mancanza del gusto e dell'olfatto", ha detto al sito Cremonasipuò.it. "Non vedo l'ora di tornare in mezzo ai miei colleghi e alla mia professione, una professione che adoro", ha aggiunto.

"La foto di Elena, infermiera all'ospedale di Cremona, ha fatto il giro del mondo. Uno scatto di vita reale, di impegno, di sacrificio, che ha colpito tutti. Uno scatto che ritrae l'amore per la vita, lo sforzo di proteggerla, dove emerge tutta l'umanità di questa donna, simbolo di un Paese che combatte fino all'ultimo. Oggi Elena è guarita, dopo essere risultata positiva al Covid-19 e le sue prime parole sono state di speranza: 'Non vedo l'ora di tornare in ospedale'. Grazie. Grazie a chi non molla mai". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.