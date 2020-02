Coronavirus, governatore Fontana: "Sono negativo ma mi metto in isolamento per 14 giorni"

Una stretta collaboratrice del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana , è risultata positiva al coronavirus . Lo ha riferito lo stesso presidente lombardo con un video su Facebook. Fontana ha aggiunto di essersi sottoposto, di conseguenza, al test e di essere risultato negativo. Per precauzione, come prevedono le prescrizioni vigenti, il governatore si è comunque messo in autoisolamento per 14 giorni.

"Non ho contratto alcuna infezione e i mie collaboratori non hanno contratto alcuna infezione". Lo ha detto il governatore della Lombardia Attilio Fontana in un video messaggio postato su Facebook, spiegando che "una sua stretta collaboratrice è risultata positiva al virus".

"Da oggi qualcosa cambierà e anche io mi atterrò alle prescrizioni date dall'Istituto Superiore di Sanità e per due settimane cercherò di vivere in una sorta di autoisolamento che soprattutto preservi tutte le persone che vivono e lavorano con me", ha spiegato Fontana su Facebook. "Oggi ho già passato la giornata indossando la mascherina e continuerò a farlo nei prossimi giorni per evitare che qualcuno possa, semmai dovessi positivizzarmi, essere da me eventualmente contagiato".

Fontana, come si vede dal video, ha quindi indossato la mascherina e ha precisato che conta che questa situazione possa durare "ancora pochi giorni" perché presto "con l'impegno che stiamo mettendo noi e tutti i cittadini presto riusciremo a rallentare la progressione del virus e poi ad interromperla, tornando ad una vita assolutamente normale".