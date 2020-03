Coronavirus, Gallera: "Pubblicato bando per medici e infermieri"

Pubblicato il Dl che rende flessibili le assunzioni di medici e infermieri in Lombardia. Lo ha annunciato l'assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera. L'avviso regionale riguarda i co,co.co mentre per i contratti a tempo determinato se ne occuperanno i singoli ospedali. A disposizione ci sono "200 specializzati in anestesia e rianimazione" e "250 infermieri" che "contiamo di far entrare come forza lavoro", ha spiegato.